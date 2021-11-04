В Башкирии наблюдается очередной рост заболеваемости внебольничной пневмонией

09:22, 04 ноя 2021

В Башкирии снова отмечается рост заболеваемости смертельно опасной инфекцией. Свежие данные озвучили в Минздраве РБ.







По состоянию на 3 ноября за сутки было подтверждено 199 новых случаев заражения внебольничной пневмонией. Днем ранее, 2 ноября, инфекцию подтвердили у 190 жителей республики. 1 ноября выявили 171 случай заболевания. Всего в ноябре заболели уже 560 человек.



Напомним, в октябре было выявлено 6705 заражений, в сентябре — 4411. За десять месяцев текущего года пневмонией заразились 46030 человек.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров провел очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Обсуждались вопросы усиления режима санитарно-противоэпидемических мер и наращивания темпов вакцинации от COVID-19.

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