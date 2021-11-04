Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии вновь повысилось число заболевших коронавирусом за сутки

В Башкирии вновь повысилось число заболевших коронавирусом за сутки

13:10, 04 ноя 2021

Минздрав Башкирии опубликовал данные о распространении коронавирусной инфекции на 11 часов 4 ноября. Число заразившихся увеличивается, за последние сутки болезнь подтвердилась у 675 жителей республики. Общее число COVID-инфицированных достигло 88 848 человек.

Всего в регионе коронавирус победили 77 899 человек, из них 662 за последние сутки. Вакцинация людей продолжается. За последние 24 часа впервые пришли сделать прививку 14 884 человека. Общее число людей, получивших I компонент вакцины, достигло 1 712 492 человека. II компонент — 1 371 425 человек.

Общее число умерших с начала пандемии составило 2745 человек. Из них 24 за последние сутки.

Читайте также:

Минздрав Башкирии назвал районы, провалившие прививочную кампанию против коронавируса
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение вакцинация
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: