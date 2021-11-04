В Башкирии вновь повысилось число заболевших коронавирусом за сутки

13:10, 04 ноя 2021

Минздрав Башкирии опубликовал данные о распространении коронавирусной инфекции на 11 часов 4 ноября. Число заразившихся увеличивается, за последние сутки болезнь подтвердилась у 675 жителей республики. Общее число COVID-инфицированных достигло 88 848 человек.







Всего в регионе коронавирус победили 77 899 человек, из них 662 за последние сутки. Вакцинация людей продолжается. За последние 24 часа впервые пришли сделать прививку 14 884 человека. Общее число людей, получивших I компонент вакцины, достигло 1 712 492 человека. II компонент — 1 371 425 человек.



Общее число умерших с начала пандемии составило 2745 человек. Из них 24 за последние сутки.

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