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О ярых антипрививочниках будут сообщать правоохранителям

О ярых антипрививочниках будут сообщать правоохранителям

15:20, 04 ноя 2021

Росздравнадзор дал поручение сообщать в Следственный комитет и прокуратуру о лицах, распространяющих ложную информацию о вреде вакцинации. В частности, речь идет о медиках, которые предостерегают пациентов от вакцинации, сообщают «Вести».

Сообщать о ярых антипрививочниках правоохранителям должны будут территориальные органы Росздравнадзора, сообщил накануне портал 66.ru. Информацию журналистам подтвердила советник руководителя ведомства по связям с общественностью и СМИ Ольга Малева. По ее словам, нарушения, о которых идет речь, подпадают под статью уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие последствия».

Ранее профессор Леонид Рошаль предложил антипрививочникам оформлять у нотариуса документ, которым они подтвердят, что не будут иметь претензий к государству и врачам в случае заражения. По его мнению, само подстрекательство к отказу от вакцинации при отсутствии противопоказания должно быть уголовно наказуемо.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Коронавирус в Башкирии
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