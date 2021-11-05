В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 89,5 тысяч человек
13:18, 05 ноя 2021
В Башкирии за прошедшие сутки выявили COVID-19 у 673 жителей региона. Всего с начала пандемии по состоянию на 5 ноября коронавирус официально обнаружили у 89 521 человека, проинформировали в администрации главы республики.
От ковида за последние 24 часа скончались 37 человек, всего жертвами инфекции признаны 2 782 умерших.
Всего от COVID-19 вылечились 78 536 человек, в том числе 637 выздоровели за прошедшие сутки. Вакцинировались первым компонентом – 1 718 835 человек, вторым компонентом – 1 379 866 человек.