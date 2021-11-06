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В Башкирии от коронавируса за сутки скончался 31 человек

В Башкирии от коронавируса за сутки скончался 31 человек

15:11, 06 ноя 2021

В Башкирии 6 ноября выявили 669 новых заболевших коронавирусом. Минздрав региона сообщил, что с начала пандемии COVID-19 обнаружили 90 190 зараженных пациентов. 

По данным ведомства, в стационарах лечатся 866 человек, среди которых 81 пациент находится в тяжелом состоянии, на ИВЛ – 9 человек.  Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки – 196.

За последние 24 часа зарегистрирован 31 случай смерти от ковида. Всего количество умерших достигло 2 813 человек.

Вакцинировано первым компонентом - 1 728 199 человек. Полностью завершили вакцинацию  - 1 392 388 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии предложили проверять QR-коды в общественном транспорте.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение
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