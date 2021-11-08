Стало известно количество вакцинированных от коронавируса в Башкирии
08:25, 08 ноя 2021
На седьмое ноября в Башкирии полностью вакцинировано 1,4 миллиона жителей. Это составляет 35% от всего населения региона и 55% от взрослого. Такие данные приводит Минздрав республики.
План, на который ориентируются в Башкирии — вакцинировать 2,5 миллиона человек, что составит 80% от взрослого населения республики. Первый компонент вакцины в регионе получили более 68% от планируемой цифры (1,7 млн человек).
Количество ежедневных случаев выявления заболевших стабилизировалось на отметке 660-670 человек. Таким образом Башкирия выпала из первой десятки регионов.