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Стало известно количество вакцинированных от коронавируса в Башкирии

Стало известно количество вакцинированных от коронавируса в Башкирии

08:25, 08 ноя 2021

На седьмое ноября в Башкирии полностью вакцинировано 1,4 миллиона жителей. Это составляет 35% от всего населения региона и 55% от взрослого. Такие данные приводит Минздрав республики.

План, на который ориентируются в Башкирии — вакцинировать 2,5 миллиона человек, что составит 80% от взрослого населения республики. Первый компонент вакцины в регионе получили более 68% от планируемой цифры (1,7 млн человек).

Количество ежедневных случаев выявления заболевших стабилизировалось на отметке 660-670 человек. Таким образом Башкирия выпала из первой десятки регионов.

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При этом Башкирия перевалила за цифры 90 тысяч заболевших за все время пандемии — за то же время вылечились почти 80 тысяч заболевших.

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Источник: news102.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация здравоохранение
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