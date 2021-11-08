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В Башкортостане начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса

В Башкортостане начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса

10:44, 08 ноя 2021

С 8 ноября в Башкирии начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Образец документа вводится по всей России. Приказ Минздрава был опубликовал на интернет-портале правовой информации.

— Утвердить форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, — говорится в документе.

Сертификаты в электронном виде можно получить через три дня после прививки. Документ в бумажном формате будут выдавать в МФЦ. В нем также присутствует QR-код, который станет единым для всех регионов и будет заноситься в федеральную базу данных, что должно снизить количество поддельных документов.

Сертификат содержит данные о привитом гражданине: ФИО, дату рождения, пол, адрес места жительства, паспортные данные, номер полиса и СНИЛС. Также в документе будут указаны сведения о ревакцинации, медицинских противопоказаниях и о том, болел ли человек коронавирусом в течение последних шести месяцев.

Людям, которые получили сертификаты ранее, не придется ничего делать. Документ автоматически переоформят на портале госуслуг до 1 марта 2022 года.

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Источник: proural.info
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