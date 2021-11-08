В Башкирии санаторное лечение можно будет получить только с сертификатом о вакцинации

12:38, 08 ноя 2021

Власти Башкирии еще 2 недели назад анонсировали новую волну ограничений для непривитых граждан.







Сегодня на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что с 1 декабря в Башкирии заселение в санатории, профилактории и дома отдыха можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. А вот результаты ПЦР-теста с 27 октября уже не принимаются, поэтому стоит позаботиться заранее об иммунизации, чтобы не потерять путевку.

Напомним, что сейчас без сертификата о прививке или справки о перенесенном ковиде запрещен вход в торговые центры, библиотеки, фитнес-клубы, концертные залы, бассейны и другие общественные места. А на днях от общественников профсоюза поступило предложение ввести систему проверки QR-кодов и у пассажиров общественного транспорта.

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