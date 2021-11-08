Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

По заболеваемости коронавирусом Башкирия заняла 81 место среди субъектов России

По заболеваемости коронавирусом Башкирия заняла 81 место среди субъектов России

13:19, 08 ноя 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, как обстоят дела с коронавирусом в регионе.

На сегодняшний день, 8 ноября, в республике зарегистрировано 91 518 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 663 человека. По заболеваемости Башкирия заняла 81 место среди субъектов России.

7321 житель республики остается на амбулаторном лечении. В ковид-госпиталях находится 839 пациентов, в числе которых — 9 в реанимации и отделении интенсивной терапии. Выздоровели за период пандемии 80 507 человек. За последние 24 часа выписались 644 пациента. Скончались от COVID-19 еще 26 инфицированных. Общее число жертв достигло отметки 2851.


— Тяжело, понимаю. Благодарю наших врачей и медсестер. Огромное спасибо! Я попрошу подготовить наградные материалы. На врачах — основная нагрузка. Каждый день видеть страдания, надевать костюмы, 33 медицинских сотрудника погибли при исполнении обязанностей. Важно поддержать врачей. На них все держится, — добавил руководитель республики.

Читайте также:

В Башкирии санаторное лечение можно будет получить только с сертификатом о вакцинации
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение статистика коронавируса
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: