По заболеваемости коронавирусом Башкирия заняла 81 место среди субъектов России

13:19, 08 ноя 2021

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, как обстоят дела с коронавирусом в регионе.







На сегодняшний день, 8 ноября, в республике зарегистрировано 91 518 подтвержденных случаев COVID-19. Суточный прирост инфицированных составил 663 человека. По заболеваемости Башкирия заняла 81 место среди субъектов России.



7321 житель республики остается на амбулаторном лечении. В ковид-госпиталях находится 839 пациентов, в числе которых — 9 в реанимации и отделении интенсивной терапии. Выздоровели за период пандемии 80 507 человек. За последние 24 часа выписались 644 пациента. Скончались от COVID-19 еще 26 инфицированных. Общее число жертв достигло отметки 2851.





— Тяжело, понимаю. Благодарю наших врачей и медсестер. Огромное спасибо! Я попрошу подготовить наградные материалы. На врачах — основная нагрузка. Каждый день видеть страдания, надевать костюмы, 33 медицинских сотрудника погибли при исполнении обязанностей. Важно поддержать врачей. На них все держится, — добавил руководитель республики.

Читайте также: В Башкирии санаторное лечение можно будет получить только с сертификатом о вакцинации

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram