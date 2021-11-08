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В Башкирии от коронавируса скончались 33 медицинских работника

В Башкирии от коронавируса скончались 33 медицинских работника

18:37, 08 ноя 2021

8 ноября об этом напомнил Радий Хабиров, он поблагодарил врачей за тяжкий труд и поручил поощрить медиков в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии.

Сегодня, 8 ноября в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание в ходе которого отдельно обсуждалась необходимость поощрить и поддержать врачей на которых “пока все и держится”. Радий Хабиров поручил членам правительства обдумать и высказать предложения о том, каким образом можно поощрить и поддержать врачей. Наградные материалы он поручил подготовить к наградные материалы уже к Новому году.

Радий Хабиров напомнил о том, что в череде событий мы постоянно забываем благодарить врачей за их тяжелый труд, уточнив, что в республике есть и врачи, которые на протяжении всей пандемии, то есть полтора года, находятся на передовой в красной зоне.

Радий Хабиров:

Огромное количество врачей у нас переболело. К сожалению, 33 врача, работника медицинских служб погибли при исполнении своих обязанностей.
Напомним, что 5 ноября стало известно о том, что Фонд социального страхования Башкирии с начала пандемии совершил около 15 тысяч выплат заболевшим коронавирусом медикам. Общая сумма выплат составила 1,14 миллиардов рублей. В нее входят выплаты 33 семьям погибших медиков, на них было выделено около 91 миллионов рублей. Однако за период пандемии в Башкирии были случаи, в том числе и громкие, когда медики или дети погибших медиков не могли получить положенные компенсации, дело доходило в том числе до вмешательства федерального следкома.

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Источник: mkset.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович здравоохранение Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса
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