В Башкирии от коронавируса скончались 33 медицинских работника
18:37, 08 ноя 2021
8 ноября об этом напомнил Радий Хабиров, он поблагодарил врачей за тяжкий труд и поручил поощрить медиков в ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии.
Сегодня, 8 ноября в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание в ходе которого отдельно обсуждалась необходимость поощрить и поддержать врачей на которых “пока все и держится”. Радий Хабиров поручил членам правительства обдумать и высказать предложения о том, каким образом можно поощрить и поддержать врачей. Наградные материалы он поручил подготовить к наградные материалы уже к Новому году.
Радий Хабиров напомнил о том, что в череде событий мы постоянно забываем благодарить врачей за их тяжелый труд, уточнив, что в республике есть и врачи, которые на протяжении всей пандемии, то есть полтора года, находятся на передовой в красной зоне.
Радий Хабиров: