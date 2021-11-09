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За прошедшие сутки в Башкирии коронавирусом заболели 670 человек

За прошедшие сутки в Башкирии коронавирусом заболели 670 человек

14:01, 09 ноя 2021

В Башкортостане количество зарегистрированных случаев заражения ковидом составляет 92188, 670 из которых подхватили вирус за сутки.

Побороть болезнь смогли 81166 человек, 659 из которых закрыли больничные за сутки. Новыми жертвами коронавируса стали 23 пациента, а всего скончались 2874 жителя республики.

В России зафиксировано 8873655 фактов инфицирования с суточными приростом 39160 заболевших. За день выписались 32036 человек, а всего выздоровели 7619596 жителей республики. За сутки скончался 1211 пациент, а всего болезнь унесла 249215 жизней.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение статистика коронавируса
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