В минздраве Башкортостана показали новый сертификат о вакцинации от коронавируса

15:34, 09 ноя 2021

Замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о новом образце сертификата о вакцинации против коронавируса. Информация была озвучена 9 ноября на тематическом брифинге.







По её словам, в новом сертификате появилась табличка со сведениями о случае заболевания, то есть сертификат может получить человек и вакцинированный и переболевший.



Ранее сообщалось, что сертификаты некоторых жителей Башкирии 1 ноября оказались недействительными. Оказалось, что это произошло из-за сбоя и они действительны. Ирина Кононова, ссылаясь на СМИ, сообщила, что проблемы из-за сбоя будут устранена в течение нескольких дней.

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