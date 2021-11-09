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В Башкирии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса

В Башкирии начнутся испытания китайской вакцины от коронавируса

16:27, 09 ноя 2021

На базе Башкирского государственного медицинского университета в Уфе пройдут испытания китайской вакцины от коронавируса производства компании Livzon Mabpharm Inc. Информация об этом сегодня, 9 ноября, появилась на сайте госреестра лекарственных средств Минздрава России.

— Будет проведена оценка эффективности, безопасности и иммуногенности рекомбинантной вакцины на основе гибридного белка SARS-CoV-2 (V-01) у взрослых в возрасте 18 лет и старше, — сказано на сайте.

Указано, что аналогичные исследования пройдут в 19 клиниках России. Помимо Уфы их проведут в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Калининграде и других городах страны. 

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии здравоохранение
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