В Башкирии главврач опроверг слухи о закрытии больницы в Абзелиловском районе

12:24, 10 ноя 2021

Главный врач Аскаровской центральной районной больницы Ильгиз Кильдияров опроверг закрытие лечебницы в селе Баимово. Об этом медик сообщил в своих соцсетях.







«Все проблемы от недопонимания. <...> Заявляю, что больница не закрывается! Прошу не додумывать и не обострять ситуацию», – написал Кильдияров.



Главврач также добавил, что сегодня, 10 ноября, он встретится с жителями села и ответит на их вопросы.



Ранее, 9 ноября, сельчане распространили в соцсетях видео со встречи, где они выступили против закрытия участковой больницы. На кадрах видно, как баимовцы задавали вопросы, вероятно, представителям больницы. Однако сельчане так и не узнали, кто автор приказа о закрытии медицинского учреждения, и по какой причине оно закрывается.

Участковая больница обслуживает около трех тысяч жителей. В лечебницу обращаются не только жители Баимово, но и жители 10 близлежащих сел и деревень.





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Фото: соцсети