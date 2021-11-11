В Башкирии за сутки стало больше больных коронавирусом

12:16, 11 ноя 2021

Администрация главы Башкирии сообщает, что на 11 ноября в республике зарегистрировано 92 тыс. 544 случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост зараженных составил 680 пациентов.







При этом с момента начала пандемии выздоровели 82 тыс. 502 человека, 665 из них были выписаны за последние сутки. Также в регионе было зарегистрировано еще 32 летальных исхода болезни. Общее число жертв достигло 2 тыс. 941 человек.



В настоящее время первым компонентом вакцины привились 1 млн 775 тыс. 836 граждан. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 463 тыс. 404 жителя республики. За сутки первый компонент получили 13 тыс. 108 граждан, 19 тыс. 154 – второй.

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