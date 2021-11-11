Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »

В Башкирии за сутки стало больше больных коронавирусом

В Башкирии за сутки стало больше больных коронавирусом

12:16, 11 ноя 2021

Администрация главы Башкирии сообщает, что на 11 ноября в республике зарегистрировано 92 тыс. 544 случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост зараженных составил 680 пациентов. 

При этом с момента начала пандемии выздоровели 82 тыс. 502 человека, 665 из них были выписаны за последние сутки. Также в регионе было зарегистрировано еще 32 летальных исхода болезни. Общее число жертв достигло 2 тыс. 941 человек.

В настоящее время первым компонентом вакцины привились 1 млн 775 тыс. 836 граждан. Полностью завершили вакцинацию 1 млн 463 тыс. 404 жителя республики. За сутки первый компонент получили 13 тыс. 108 граждан, 19 тыс. 154 – второй.

Читайте также:

В Башкирии вырос процент госпитализированных среди привитых от коронавируса пациентов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: