В России хотят ввести QR-коды в магазинах, кафе и транспорте
16:31, 11 ноя 2021
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом намерен внести в Госдуму законопроект о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. В настоящий момент инициатива прорабатывается совместно с профильными ведомствами, передает «Интерфакс».
«Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — уточнили представители штаба.
Ранее было известно, что в правительстве России подготовлены два законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предварительно планируют установить действие инициативы до июня 2022 года.