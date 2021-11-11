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В России хотят ввести QR-коды в магазинах, кафе и транспорте

В России хотят ввести QR-коды в магазинах, кафе и транспорте

16:31, 11 ноя 2021

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом намерен внести в Госдуму законопроект о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. В настоящий момент инициатива прорабатывается совместно с профильными ведомствами, передает «Интерфакс».

«Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — уточнили представители штаба.

Ранее было известно, что в правительстве России подготовлены два законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предварительно планируют установить действие инициативы до июня 2022 года. 

Ранее сообщалось о том, что в столице Башкирии отказались от введения QR-кодов в общественном транспорте. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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