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В Башкирии обязательную вакцинацию ввели для работников еще нескольких отраслей

В Башкирии обязательную вакцинацию ввели для работников еще нескольких отраслей

21:34, 11 ноя 2021

В Башкирии требование об обязательной вакцинации распространилось на работников еще нескольких отраслей. Новые меры коснутся работников промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это следует из постановления главного санитарного врача Башкирии Галины Перминой, опубликованном сегодня, 11 ноября.

— В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике, возникновением угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения требуется принятие дополнительных санитарно-противоэпидемических мер, — считает она. — Изменения в постановление вносятся в целях предупреждения распространения инфекции.

Работники вышеуказанных сфер, согласно постановлению, должны получить первый компонент вакцины от коронавируса до 30 ноября. До 30 декабря они должны завершить вакцинацию. У работодателей появится право увольнять сотрудников, не имеющих медотвода и отказавшихся от вакцинации, без сохранения зарплаты.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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