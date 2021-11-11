В Башкирии обязательную вакцинацию ввели для работников еще нескольких отраслей

21:34, 11 ноя 2021

В Башкирии требование об обязательной вакцинации распространилось на работников еще нескольких отраслей. Новые меры коснутся работников промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это следует из постановления главного санитарного врача Башкирии Галины Перминой, опубликованном сегодня, 11 ноября.







— В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в республике, возникновением угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения требуется принятие дополнительных санитарно-противоэпидемических мер, — считает она. — Изменения в постановление вносятся в целях предупреждения распространения инфекции.

Работники вышеуказанных сфер, согласно постановлению, должны получить первый компонент вакцины от коронавируса до 30 ноября. До 30 декабря они должны завершить вакцинацию. У работодателей появится право увольнять сотрудников, не имеющих медотвода и отказавшихся от вакцинации, без сохранения зарплаты.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram