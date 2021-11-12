В Башкирии за последние сутки пневмонию выявили у более чем 200 человек

08:20, 12 ноя 2021

В Башкирии число случаев заражения смертельно опасной инфекцией снова растет. Свежей информацией поделился Минздрав республики.



По данным ведомства, за минувшие сутки внебольничной пневмонией заболели 202 человека.







Накануне, 10 ноября пневмонию выявили у 184 жителей региона. До этого, 9 ноября, заболели 187 человек. 8 ноября такой диагноз поставили 174 пациентам. 7 ноября было выявлено 187 новых случаев. 6 ноября заболевание подтвердили у 196 жителей республики. 5 ноября за медицинской помощью обратился 151 человек.



Напоминаем, в октябре было зафиксировано 6 705 случаев внебольничной пневмонии, в сентябре — 4 411.



С 1 января по 31 октября это заболевание было диагностировано у 46 030 жителей Башкирии.

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