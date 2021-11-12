В Башкирии ситуация с коронавирусом остается напряженной
12:11, 12 ноя 2021
677 человек заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Данные на 12 ноября опубликовал опрештаб республики.
Всего COVID-19 заболели 94 221 человек. Вылечились 83 177 пациентов, в том числе 675 выздоровели за минувшие сутки. Скончались от ковида за прошедший день 34 человека, всего – 2 975.
Вакцинировались первым компонентом – 1 778 521 человек, вторым – 1 481 714.
Ранее сообщалось о том, что В Башкирии требование об обязательной вакцинации распространилось на работников еще нескольких отраслей. Новые меры коснутся работников промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это следует из постановления главного санитарного врача Башкирии Галины Перминой, опубликованном сегодня, 11 ноября.
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