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В Башкирии ситуация с коронавирусом остается напряженной

В Башкирии ситуация с коронавирусом остается напряженной

12:11, 12 ноя 2021

677 человек заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Данные на 12 ноября опубликовал опрештаб республики.

Всего COVID-19 заболели 94 221 человек. Вылечились 83 177 пациентов, в том числе 675 выздоровели за минувшие сутки. Скончались от ковида за прошедший день 34 человека, всего – 2 975.

Вакцинировались первым компонентом – 1 778 521 человек, вторым – 1 481 714.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии требование об обязательной вакцинации распространилось на работников еще нескольких отраслей. Новые меры коснутся работников промышленности, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это следует из постановления главного санитарного врача Башкирии Галины Перминой, опубликованном сегодня, 11 ноября.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение
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