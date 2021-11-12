Глава Башкирии рассказал о «драматической ситуации с кислородом» для больных коронавирусом

12:25, 12 ноя 2021

В октябре в ковид-госпиталях Башкирии сложилась «драматическая ситуация с кислородом». Об этом сегодня, 12 ноября, рассказал глава республики Радий Хабиров.







– Мы буквально считали каждый килограмм кислорода, который необходим для больниц и инфекционных госпиталей. Практически ежечасно мониторили расход кислорода, потому что мы не имели права допустить перебои в наших больницах. Искали новые источники поставок, – поделился руководитель региона.



По его словам, ситуацию удалось поправить после того как Башкирская содовая компания запустила кислородную станцию, которая ранее была законсервирована. Сейчас предприятие обеспечивает в республике треть потребности в кислороде. Хабиров поблагодарил БСК за поддержку.

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