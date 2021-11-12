В Правительстве России решили ввести QR-коды на всей территории страны

22:01, 12 ноя 2021

Российские власти решили ввести QR-коды на всей территории страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.







«Посоветовавшись с губернаторами и экспертами различного рода, которые занимаются не только COVID, мы пришли к выводу, который реализован в тех законопроектах, которые сегодня в Государственную Думу внесло правительство РФ. Речь идет о посещении соответствующих мест проведения массовых мероприятий. Правила посещения должны содержать необходимость использования документации, при наличии которой гражданин может посещать массовые мероприятия и объекты», — заявила Татьяна Голикова во время брифинга, который транслируется на телеканале «Россия 24».

Вице-премьер уточнила, что без сертификатов о вакцинации граждане могут посещать аптеки и магазины, которые реализуют продукты и товары первой необходимости. При этом россияне будут обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим. В остальных общественных местах нужно будет предъявлять выписку из сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Срок получения результатов анализа на коронавирус не должен превышать 24 часов.



Граждане, которые не зарегистрированы на портале «Госуслуги» или проживают в отдаленных селах и деревнях, смогут получить QR-код в МФЦ. Бумажный сертификат о вакцинации будет равносилен электронному, подчеркнула Голикова.

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Вице-премьер добавила, что ограничительные меры не коснутся детей и подростков. Она напомнила, что пока в России можно вакцинировать от коронавируса только взрослое население.



