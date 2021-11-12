В Правительстве России решили ввести QR-коды на всей территории страны
22:01, 12 ноя 2021
Российские власти решили ввести QR-коды на всей территории страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Посоветовавшись с губернаторами и экспертами различного рода, которые занимаются не только COVID, мы пришли к выводу, который реализован в тех законопроектах, которые сегодня в Государственную Думу внесло правительство РФ. Речь идет о посещении соответствующих мест проведения массовых мероприятий. Правила посещения должны содержать необходимость использования документации, при наличии которой гражданин может посещать массовые мероприятия и объекты», — заявила Татьяна Голикова во время брифинга, который транслируется на телеканале «Россия 24».
Вице-премьер уточнила, что без сертификатов о вакцинации граждане могут посещать аптеки и магазины, которые реализуют продукты и товары первой необходимости. При этом россияне будут обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим. В остальных общественных местах нужно будет предъявлять выписку из сертификата о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Срок получения результатов анализа на коронавирус не должен превышать 24 часов.
Граждане, которые не зарегистрированы на портале «Госуслуги» или проживают в отдаленных селах и деревнях, смогут получить QR-код в МФЦ. Бумажный сертификат о вакцинации будет равносилен электронному, подчеркнула Голикова.