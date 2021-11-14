В Башкирии ежедневно от COVID-19 умирает более 30 человек

14:10, 14 ноя 2021

95 581 случай коронавируса зарегистрирован с начала пандемии на территории Башкирии. За последние сутки инфекцию выявили у 679 жителей. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщил региональный оперштаб.



Ежедневно от COVID-19 в республике умирает более 30 человек. За минувшие 24 часа инфекция унесла жизни еще 33 пациентов, всего скончались 3 044 жителей.



Переболели коронавирусом 84 527 человек, 678 из них выписались по выздоровлению за день.



Первым компонентом вакцины привились 1,8 млн граждан Башкирии, вторым – 1,5 млн.



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