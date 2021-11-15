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В Башкирии за сутки COVID-19 обнаружили у 676 пациентов

В Башкирии за сутки COVID-19 обнаружили у 676 пациентов

11:57, 15 ноя 2021

На 11 часов 15 ноября в республике зарегистрировано 96 257 подтвержденных случаев COVID-19. Актуальные данные сообщили в Минздраве Башкирии. Суточный прирост инфицированных составил 676 случаев.

Выздоровели за период пандемии 85 195 человек. За минувшие 24 часа выписались 668 человек. К сожалению, не всем удается победить инфекцию. Скончались еще 29 пациентов. Всего от коронавируса умерли 3073 жителя Башкирии.

Первый компонент препарата против COVID-19 получили 1 807 911 граждан. Завершили вакцинацию 1 508 675 человек.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение вакцинация
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