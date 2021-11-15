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В Башкирии возобновляется плановая диспансеризация

В Башкирии возобновляется плановая диспансеризация

12:37, 15 ноя 2021

Минздрав Башкирии готов возобновить плановую диспансеризацию в республике с понедельника, 15 ноября. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава регионального ведомства Максим Забелин.

Руководитель региона Радий Хабиров одобрил данное предложение.

«Принимается. Обязательно начинайте, потому что нам уже вперёд надо смотреть», - сказал Хабиров.
Напомним, решение о приостановлении в Башкирии плановой диспансеризации и профилактических осмотров было принято в двадцатых числах сентября.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: здравоохранение
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