В Башкирии возобновляется плановая диспансеризация

12:37, 15 ноя 2021

Минздрав Башкирии готов возобновить плановую диспансеризацию в республике с понедельника, 15 ноября. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава регионального ведомства Максим Забелин.



Руководитель региона Радий Хабиров одобрил данное предложение.



«Принимается. Обязательно начинайте, потому что нам уже вперёд надо смотреть», - сказал Хабиров.

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Напомним, решение о приостановлении в Башкирии плановой диспансеризации и профилактических осмотров было принято в двадцатых числах сентября.