В Башкирии возобновляется плановая диспансеризация
12:37, 15 ноя 2021
Минздрав Башкирии готов возобновить плановую диспансеризацию в республике с понедельника, 15 ноября. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава регионального ведомства Максим Забелин.
Руководитель региона Радий Хабиров одобрил данное предложение.
«Принимается. Обязательно начинайте, потому что нам уже вперёд надо смотреть», - сказал Хабиров.
Напомним, решение о приостановлении в Башкирии плановой диспансеризации и профилактических осмотров было принято в двадцатых числах сентября.