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В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заболели 680 человек

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусом заболели 680 человек

11:34, 16 ноя 2021

680 человек заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Данные на 16 ноября опубликовал оперштаб республики.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 96 937 человек. Вылечился 85 861 пациент, в том числе 666 выздоровели за минувшие сутки. Скончались от ковида за прошедший день 23 человека, всего – 3 096.

За всё время вакцинировались первым компонентом – 1 832 331 человек, вторым – 1 530 832.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии на очередном заседании оперштаба обсуждают введение новых ограничительных мер для невакцинированных. Так, предлагается усложнить заселение в гостиницы, расположенные на территории региона.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение вакцинация
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