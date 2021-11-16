В России бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-коды

14:18, 16 ноя 2021

Бессимптомно переболевшие ковидом получат QR-коды в случае положительного ПЦР-теста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова.



Если же ПЦР окажется отрицательным, то QR-код «ковидному» бессимптомнику не дадут.



Напомним, на днях правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов. Предлагается расширить список общественных мест, где будут проверять QR-коды. Так, без них нельзя будет пользоваться некоторыми видами транспорта, а также посещать общественные места.



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