В России бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-коды
14:18, 16 ноя 2021
Бессимптомно переболевшие ковидом получат QR-коды в случае положительного ПЦР-теста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова.
Если же ПЦР окажется отрицательным, то QR-код «ковидному» бессимптомнику не дадут.
Напомним, на днях правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов. Предлагается расширить список общественных мест, где будут проверять QR-коды. Так, без них нельзя будет пользоваться некоторыми видами транспорта, а также посещать общественные места.