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За прошедшие сутки в Башкирии от ковида скончались 32 человека

За прошедшие сутки в Башкирии от ковида скончались 32 человека

12:25, 17 ноя 2021

678 человек заболели коронавирусом в Башкирии за минувшие сутки. Данные на 17 ноября опубликовал оперштаб республики.

С начала пандемии COVID-19 в регионе заболели 97 615 человек. Вылечился 86 538 пациентов, в том числе 677 выздоровели за минувшие сутки. Скончались от ковида за прошедший день 32 человека, всего – 3 128.

За всё время вакцинировались первым компонентом – 1 839 591 человек, вторым – 1 549 469.

Ранее сообщалось о том, что российский Минздрав начнет аннулировать часть QR-кодов. Новый приказ ведомства появился на портале правовой информации, речь идет о новом прививочном сертификате. В документе указано, что после укола код действителен в течение 12 месяцев. После болезни — в два раза меньше.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса здравоохранение вакцинация
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