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В столице Башкирии появился онлайн-сервис, который показывает наличие вакцины от COVID-19 в прививочных пунктах

В столице Башкирии появился онлайн-сервис, который показывает наличие вакцины от COVID-19 в прививочных пунктах

14:03, 17 ноя 2021

В мессенджере Telegram появился чат-бот, который показывает наличие вакцины от COVID-19 в прививочных пунктах Уфы. Данные будут обновляться ежедневно. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил региональный Минздрав.

– Для доступа к информационному ресурсу необходимо в поисковой строке мессенджера Telegram ввести адрес @BashVaccBot, после чего выбрать желаемую вакцину и район города. Бот предоставит информацию о наличии той или иной вакцины в удобном для жителя пункте вакцинации, – рассказали в ведомстве.

Согласно данным бота, в прививочных пунктах Уфы в большом количестве есть вакцина Спутник V. А препарат «Спутник Лайт», напротив, в дефиците – осталось всего 316 доз, 200 из них находятся в пункте вакцинации городской больницы №9 на улице Чкалова, 125.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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