В Башкирию поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве более 18,5 тысяч доз

11:49, 18 ноя 2021

В Башкирию поступило 18 600 доз вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Информацию подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.







Согласно данным телеграм-бота Минздрава республики, почти две тысячи доз распределены по пунктам вакцинации Уфы: в Калининском районе 250 ампул, в Кировском – 769, в Ленинском – 105, в Октябрьском – 245, в Орджоникидзевском – 274 и в Советском – 170.



По состоянию на 18 ноября, первым компонентом вакцины против коронавируса в Башкирии привились 1,85 млн человек, вторым – 1,56 млн.

Напомним, «Спутник Лайт» – это однокомпонентная вакцина. Нужно делать всего одну прививку, а не две. Однако если раньше человек после прививки «Спутником Лайт» сразу мог получить сертификат о вакцинации, то теперь нужно ждать 21 день, чтобы QR-код начал действовать.

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