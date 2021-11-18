В Башкирии назвали профессии, в которых больше всего вакцинированных от коронавируса

12:20, 18 ноя 2021

В Башкирии работники некоторых сфер были вакцинированы от коронавируса на 90 и более процентов. Такие данные озвучили сегодня, 18 ноября, во время брифинга на телеканале БСТ.







По данным на 16 ноября в регионе привиты 90 процентов сотрудников здравоохранения и 91 процент работников в сфере образования. Также иммунизацию прошли 97 процентов граждан, проживающих в стационарах организаций соцобслуживания и получатели соцуслуг. А среди социальных работников количество вакцинированных составило 87 процентов.

Кроме того, на брифинге были названы районы республики, лидирующие по числу привитых местных жителей. Ими стали Буздякский, Чишминский, Альшеевский, Уфимский и Чекмагушевский районы. В список отстающих попали города Межгорье и Сибай (в них вакцинацию прошли 53 и 50 процентов граждан соответственно), Белорецкий район (52 процента) и Бурзянский район (51 процент).

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