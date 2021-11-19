В Башкирии от коронавируса на 100 процентов вакцинировалось население 4 районов

20:59, 19 ноя 2021

Население Альшеевского, Чишминского, Чекмагушевского и Уфимского районов Республики Башкортостан привиты на сто процентов, рассказали в республиканском Министерстве здравоохранения.







В этот список добавился Кушнаренковский, который показал результат 99,6 процента. Как сообщили в ведомстве, сейчас по республике прошли вакцинацию 1,58 миллиона граждан.



Согласно информации Минздрава, в список антилидеров вошли города Октябрьский, Сибай, Межгорье, Бирский, Белорецкий и Бурзянский районы. Эксперты отметили, что нагрузка на медиков существенно возросла









— Приход Covid-19 очень затруднил их работу. Нагрузка на участковых терапевтов возросла в несколько раз. В течение рабочего дня к ним обращаются десятки пациентов, — рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

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