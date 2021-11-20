В Башкирии за сутки от коронавируса скончался 31 пациент
14:47, 20 ноя 2021
В Башкирии 99 652 человек заразились коронавирусной инфекцией. По данным администрации главы РБ, за последние сутки в регионе зарегистрировано 679 случаев заболеваний.
От болезни излечились 88 524 человека, из них 633 – за последние сутки.
В Башкирии продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент препарата получили 1 879 868 человек, полностью привились 1 601 908 человек.
Число умерших от коронавируса за прошедшие 24 часа увеличилось на 31. Всего за время пандемии в республике от COVID-19 скончались 3 220 человек.
Ранее в Министерстве просвещения сообщили, обязательно ли наличие QR-кодов для школьников и учителей. Об этом рассказали в РИА Новости, ссылаясь на слова руководителя ведомства Сергея Кравцова.
Источник:
gorobzor.ru
Читайте также