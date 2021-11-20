В Башкирии за сутки от коронавируса скончался 31 пациент

14:47, 20 ноя 2021

В Башкирии 99 652 человек заразились коронавирусной инфекцией. По данным администрации главы РБ, за последние сутки в регионе зарегистрировано 679 случаев заболеваний.







От болезни излечились 88 524 человека, из них 633 – за последние сутки.



В Башкирии продолжается вакцинация от коронавируса. I компонент препарата получили 1 879 868 человек, полностью привились 1 601 908 человек.



Число умерших от коронавируса за прошедшие 24 часа увеличилось на 31. Всего за время пандемии в республике от COVID-19 скончались 3 220 человек.





Ранее в Министерстве просвещения сообщили, обязательно ли наличие QR-кодов для школьников и учителей. Об этом рассказали в РИА Новости, ссылаясь на слова руководителя ведомства Сергея Кравцова.





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