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Вакцинацию от коронавируса в России будут проводить раз в год

Вакцинацию от коронавируса в России будут проводить раз в год

23:07, 21 ноя 2021

Ставить прививку от коронавируса россиянам будет рекомендовано раз в год. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, один из разработчиков вакцины «Спутник V».

Он отметил, что такой временной промежуток будет введен в стране позднее, когда не будет «такого пандемического и эпидемического подъема».

«От вакцинации до ревакцинации в среднем должно пройти полгода — в неблагоприятных эпидусловиях (неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач). И через год — в условиях, когда у нас нет такого пандемического и эпидемического подъема. Поэтому ревакцинация будет рекомендована раз в год», — заявил Логунов. Трансляция встречи велась на телеканале «Россия 24».

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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