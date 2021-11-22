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В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 30 пациентов

В Башкирии за сутки от коронавируса скончались 30 пациентов

11:55, 22 ноя 2021

За минувшие сутки в Башкирии коронавирусом заболели 675 человек. Общее число заболевших составило 101 004. Данные на  22 ноября опубликовал региональный оперштаб.

Всего в республике от ковида выздоровело 89 868 пациентов, в том числе за минувшие сутки – 666. Умерло от инфекции за вчерашний день 30 человек, общее число летальных исходов достигло 3 279.

За всё время вакцинировались первым компонентом – 1 890 939 человек, вторым – 1 616 433.


Ранее сообщалось о том, что ставить прививку от коронавируса россиянам будет рекомендовано раз в год. Об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, один из разработчиков вакцины «Спутник V».

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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