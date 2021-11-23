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В Минздраве Башкирии рассказали, какие пациенты с коронавирусом подлежат госпитализации

В Минздраве Башкирии рассказали, какие пациенты с коронавирусом подлежат госпитализации

09:17, 23 ноя 2021

Минздрав Башкирии опубликовал обновленный список рекомендаций по госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. К ним относятся пожилые в возрасте от 65 лет и дети с симптомами ОРВИ.

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Обновленный документ опубликовало региональное ведомство.

Специалисты объяснили, какие пациенты подлежат госпитализации вне зависимости от тяжести болезни. К ним относятся люди старше 65 лет с такими заболеваниями, как:


Гипертония, сердечная недостаточность, рак, гиперкоагуляция; ДВС-синдром, острый коронарный синдром, сахарный диабет, болезнь двигательного нейрона, цирроз печени, ревматоидный артрит, иммудодефицитное состояние, ВИЧ-инфекция. Также подлежат госпитализации пациенты, которые принимают ГКС, проходят биологическую терапию при воспалительных заболеваниях кишечника, получают гемодиализ или проходят химиотерапию.

Также в стационар отправляют пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проживают в общежитии или в многонаселенной квартире с пожилыми людьми старше 65 лет и лицами с сердечно-сосудистыми, бронхелегочными и эндокринными заболеваниями.

Госпитализируют и детей, у которых есть симптомы ОРВИ и хронические заболевания, такие как:

Сердечная недостаточность, сахарный диабет, бронхиальная астма, врожденный порок сердца или легких.

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Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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