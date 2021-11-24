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В Башкирии суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 674 человека

В Башкирии суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 674 человека

13:08, 24 ноя 2021

Минздрав Башкирии традиционно опубликовал актуальные данные о распространении коронавируса в регионе. За минувшие сутки заболели еще 674 жителя. Всего на 11 часов 24 ноября в республике зарегистрирован 102 501 подтвержденный случай COVID-19.

Выздоровели за все время 91 212 человек, 672 из них — за последние 24 часа. Скончался от инфекции 31 пациент. Общее число жертв выросло до 3347.

Первый компонент препарата против SARS-CoV-2 1 917 352 жителя Башкирии. Завершили вакцинацию 1 654 225 граждан.

Ранее сообщалось о том, что Уфимская епархия предложила отправить священников и сестер милосердия для служения в ковид-госпиталь села Зубово, чтобы «поддержать пациентов на пути выздоровления». 17 ноября представители духовенства обсудили инициативу с заместителем главврача больницы Айгуль Галиевой.

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Источник: proural.info
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация
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