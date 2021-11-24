В Башкирии на 15 минут планируют ускорить работу скорой помощи

16:22, 24 ноя 2021

24 ноября состоялся круглый стол «О состоянии службы скорой медицинской помощи в РБ». По теме выступил Аяз Камалов, внештатный специалист Минздрава. Он поделился планами и рассказал, как изменится качество оказываемой помощи.







До 2024 года доля выездов бригад СМП на экстренные вызовы со временем доезда менее 20 минут должна составить 96,4%. Кроме того, планируется сократить общее время обслуживания с 65,5 до 50 минут. Аяз Камалов рассказал, как достигнуть этих показателей. Например, прием обращения по номеру 03 ускорится с 2 минут до 1 минуты 30 секунд. Также сократится время передачи вызова от диспетчера до врачей скорой с 4-х до 2-х минут. На вызове бригада будет работать не 45, а 35 минут. Экономя время на каждом этапе, удастся оказывать помощь пациентам более оперативно, это должно снизить смертность.





— Мы видим, что есть еще над чем работать. Цель нашего проекта — без использования дополнительных финансовых ресурсов получить более качественную медпомощь, — отметил Аяз Камалов.





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