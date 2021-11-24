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В конце декабря от коронавируса начнут прививать детей

В конце декабря от коронавируса начнут прививать детей

18:58, 24 ноя 2021

Российская вакцина от коронавируса для детей от 12 лет уже готова, сегодня ее зарегистрирует Минздрав. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом. Она также рассказала о порядке вакцинации: прививка будет добровольной, до 15 лет необходимо будет разрешение одного из родителей, после подросток сможет привиться самостоятельно.

Владимир Путин уточнил, когда именно вакцина поступит в гражданский оборот.

— При благоприятном исходе это будет конец декабря, — ответила Голикова.
Также Путин отметил, что в Китае уже начали разрабатывать вакцину для детей от двух лет и «нам тоже надо над этим подумать».

Детскую вакцину разрабатывали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В нем же занимались созданием «Спутника V» — первой российской вакцины от коронавируса, которая начала применяться для массовой вакцинации еще в январе. А позже там же был создан «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, которую применяют преимущественно для ревакцинации.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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