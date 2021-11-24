В конце декабря от коронавируса начнут прививать детей
18:58, 24 ноя 2021
Российская вакцина от коронавируса для детей от 12 лет уже готова, сегодня ее зарегистрирует Минздрав. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом. Она также рассказала о порядке вакцинации: прививка будет добровольной, до 15 лет необходимо будет разрешение одного из родителей, после подросток сможет привиться самостоятельно.
Владимир Путин уточнил, когда именно вакцина поступит в гражданский оборот.
Детскую вакцину разрабатывали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В нем же занимались созданием «Спутника V» — первой российской вакцины от коронавируса, которая начала применяться для массовой вакцинации еще в январе. А позже там же был создан «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, которую применяют преимущественно для ревакцинации.