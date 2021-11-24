Татьяна Голикова предложила продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19

19:31, 24 ноя 2021

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что сертификат для переболевших коронавирусом должен действовать в течение одного года. Такая инициатива была выдвинута на совещании у президента РФ Владимира Путина.







«Мы совместно с нашими учеными, экспертами в области иммунизации с учетом результатов отечественных и международных исследований <…> пришли к выводу о том, что после болезни сертификат <…> должен действовать один год», — сообщила Голикова президенту РФ на его совещании с правительством, трансляцию которого ведет «Россия 24». Вице-премьер отметила, что ревакцинацию по-прежнему рекомендуется делать спустя полгода после вакцины, так как исследования показывают значительное снижение уровня антител по прошествии этого времени.

Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера. Сейчас срок действия документа — полгода.

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