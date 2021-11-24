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Ученые МГУ вычислили, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Ученые МГУ вычислили, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

22:21, 24 ноя 2021

Уровень вакцинации в России при имеющихся темпах превысит 80% к середине 2022 года, согласно прогнозной модели МГУ. Об этом рассказал один из авторов работы, ректор МГУ, академик РАН Виктор Садовничий в рамках экспертной площадки МГУ «Диалог о настоящем и будущем».

«(Решения модели) показывают, что при продолжении сложившейся траектории вакцинации населения России, ее уровень превысит 80% к середине 2022 года, а к концу 2022 года — началу 2023 года по графику видим, что заболевание от COVID-19 сойдет практически на нет и эпидемиологическая обстановка в России должна нормализоваться», — цитирует ТАСС Виктора Садовничего.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голиков назвала уровень в 80% необходимым для коллективного иммунитета против болезни по мнению властей. Директор центра им. Гамалеи, где разработали препарат «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что система QR-кодов должна работать, пока Россия не достигнет этой планки.

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии
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