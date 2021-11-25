В Минздраве Башкирии рассказали как отличить коронавирус от гриппа

09:36, 25 ноя 2021

Различия встречаются в длительности инкубационного периода, температура тела и затруднённость дыхания, сообщается в обновленных рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.







Так, в обновлённом документе названы основные отличительные черты COVID-19 от гриппа и ОРВИ. Во-первых, инкубационный период при коронавирусе составляет от 2 до 14 дней, но в среднем длится от 5 до 7 дней. В случае гриппа и ОРВИ болезнь обычно проявляется через три дня.



Во-вторых, коронавирусную инфекцию от гриппа отличает и начало заболевания, если при гриппе оно происходит резко, то при COVID-19 и ОРВИ — постепенно. Помимо этого, врачи отмечают, что при коронавирусной инфекции часто встречается повышенная температура тела, а также кашель и общая слабость, в то время как при ОРВИ данные характеристики — редкость.





В-третьих, у пациентов с ковидом часто наблюдается затрудненность дыхания, однако при ОРВИ и гриппе симптом встречается значительно реже.



Напомним, что Россия после клинических испытаний зарегистрировала вакцину от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay