В Башкирии за сутки COVID-19 выявили еще у 672 жителей республики

11:53, 25 ноя 2021

На 11 часов 25 ноября в Башкирии зарегистрировано 103 023 подтвержденных случая инфицирования SARS-CoV-2, сообщил региональный Минздрав. Суточный прирост заболевших составил 672 случая.



Победили болезнь за период пандемии 91 923 жителя республики. За последние 24 часа из-под наблюдения врачей вышли 711 граждан. Скончались от инфекции 33 пациента, всего — 3380.



Первым компонентом препарата против COVID-19 привились 1 934 880 жителей Башкирии. Завершили вакцинацию 1 667 185 человек.



Ранее, в Минздраве Башкирии рассказали, как отличить коронавирус от гриппа.



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