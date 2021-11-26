В Башкирии назвали районы отстающие по вакцинированию от коронавируса

10:31, 26 ноя 2021

На оперштабе правительства были названы лидирующие и отстающие районы по вакцинированию. По словам замминистра, высокий уровень заболевших наблюдается в регионах, которые отстают по прививочной кампании.







В Башкирии на заседании оперштаба замминистра здравоохранения региона Азат Рахматуллин озвучил районы, по которым самый низкий и самый высокий процент вакцинированных.

- Наибольшие показатели заболеваемости фиксируем в Бижбулякском, Бакалинском, Белебеевском, Федоровском и Белорецком районах, потому что именно там низкий процент вакцинированных. Наибольший процент вакцинации от коронавируса - в Буздякском, Альшеевском, Чишминском, Чекмагушевском и Уфимском районах, - сообщил Рахматуллин.





Главный санитарный врач по Башкирии Анна Казак заявила, что наблюдается стабилизация роста количества заболевших ковидом. Она подчекрнула, что необходимо усиливать прививочные мероприятия, так как эта тендеция является неустойчивой.



По данным оперштаба, на 25 ноября первым компонентом вакцины привиты 1 934 880 человек, полностью прошли вакцинацию 1 667 185 жителей республики. За прошедшие сутки привились 30 488 человек.

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