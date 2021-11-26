В больницах Башкирии массово нарушались права медиков

19:07, 26 ноя 2021

В Башкирии сразу в нескольких больницах Гострудинспекция выявила нарушения прав медицинских работников. По информации ведомства, в Нефтекамске и Дюртюлинском районе не оплачивалась в должной мере сверхурочная работа, также их заставляли выполнять обязанности санитаров. О переработках заявляли и в Салавате.







«Анализ рабочих графиков показал, что работодателем при их составлении заведомо планировалась нагрузка на персонал сверх установленной нормы. Так сверхурочная работа выдавалась за совместительство, ее оплата производилась в одинарном размере», — сообщили о результатах проверки в ведомстве.



Нарушения оплаты переработок выявили также в Аскаровской районной больнице и в Учалах. С нехваткой средств индивидуальной защиты столкнулись в Нефтекамской и Ишимбайской больницах.



В настоящий момент работодателям выдали предписания.





Читайте также: В Башкирии назвали районы отстающие по вакцинированию от коронавируса

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram