В больницах Башкирии массово нарушались права медиков
19:07, 26 ноя 2021
В Башкирии сразу в нескольких больницах Гострудинспекция выявила нарушения прав медицинских работников. По информации ведомства, в Нефтекамске и Дюртюлинском районе не оплачивалась в должной мере сверхурочная работа, также их заставляли выполнять обязанности санитаров. О переработках заявляли и в Салавате.
«Анализ рабочих графиков показал, что работодателем при их составлении заведомо планировалась нагрузка на персонал сверх установленной нормы. Так сверхурочная работа выдавалась за совместительство, ее оплата производилась в одинарном размере», — сообщили о результатах проверки в ведомстве.
Нарушения оплаты переработок выявили также в Аскаровской районной больнице и в Учалах. С нехваткой средств индивидуальной защиты столкнулись в Нефтекамской и Ишимбайской больницах.
В настоящий момент работодателям выдали предписания.