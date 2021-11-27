В Башкирии число заболевших коронавирусом составило более 104 тысяч человек

13:36, 27 ноя 2021

Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 104 тысячи человек. Актуальная на 27 ноября информация опубликована в группе администрации главы региона в соцсети «Вконтакте».







За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 36 умерших и 672 заболевших коронавирусом.



Всего с начала пандемии число заболевших Covid-19 достигло 104 369, умерших - 3 454. Выздоровели за всё время 93 290 пациентов, за последние сутки - 669.



Вакцинировались от коронавируса первым компонентом 1 959 153 человека, вторым - 1 697 573.





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Ранее сообщалось о том, что Правительство РФ ограничило въезд из ЮАР. К такому решению их подтолкнуло обнаружение нового штамма коронавируса B.1.1.529. Он был зафиксирован 25 ноября специалистами из Великобритании.



