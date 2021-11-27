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Россиянам рассказали, какие противопоказания имеет детская вакцина от коронавируса

Россиянам рассказали, какие противопоказания имеет детская вакцина от коронавируса

17:34, 27 ноя 2021

Российским гражданам рассказали о противопоказаниях, которые имеет детская вакцина от коронавируса

Прививаться не следует при наличии обостренных инфекционных и неинфекционных заболеваний, выраженной аллергии на вакцину. С осторожностью стоит отнестись к "Спутник М" в случае, если обнаружены хронические болезни почек и печени, нарушения работы эндокринной системы.

Следует отметить заявление заместителя Центра Гамалеи Логунова, который сообщил, что препарат успешно прошел клинический анализ и был официально зарегистрирован.

Ранее сообщалось о том, что в России из-за нового штамма коронавируса ограничили въезд гражданам девяти стран


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Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация
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