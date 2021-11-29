В 2021 году первичное звено здравоохранения Башкирии получило 100 автомобилей

18:40, 29 ноя 2021

С начала 2021 года по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в Башкирию поступили 23 автомобиля скорой медицинской помощи и 77 легковых машин для перевозки медперсонала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального здравоохранения. Один из таких автомобилей поступил на днях в Акъярскую центральную больницу.







— Машина будет служить врачам и пациентам в качестве санитарного транспорта — для доставки пациентов в медицинские организации, медработников до места жительства пациентов, а также для доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований, — пояснили в Минздраве Башкирии.





Развитие системы первичной медико-санитарной помощи — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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