В 2021 году первичное звено здравоохранения Башкирии получило 100 автомобилей
18:40, 29 ноя 2021
С начала 2021 года по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в Башкирию поступили 23 автомобиля скорой медицинской помощи и 77 легковых машин для перевозки медперсонала. Об этом сообщили в пресс-службе регионального здравоохранения. Один из таких автомобилей поступил на днях в Акъярскую центральную больницу.
— Машина будет служить врачам и пациентам в качестве санитарного транспорта — для доставки пациентов в медицинские организации, медработников до места жительства пациентов, а также для доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований, — пояснили в Минздраве Башкирии.
Развитие системы первичной медико-санитарной помощи — одно из главных направлений национального проекта «Здравоохранение». Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.
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