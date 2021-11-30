В Минздраве Башкирии рассказали, кому можно ревакцинироваться от COVID-19 досрочно

15:46, 30 ноя 2021

В минздраве Башкирии рассказали, кому можно ревакцинироваться от Covid-19 ранее, чем через полгода после первой прививки. Об этом 30 ноября на брифинге по коронавирусу сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.



«В инструкции пока рекомендаций таких нет. Если вам нужно куда-то выехать по причине работы или по иным обстоятельствам, то я думаю, что в индивидуальном порядке это можно сделать. Специальных противопоказаний нет», - объяснила Кононова.



Напомним, ранее в региональном минздраве рассказали о новом штамме коронавируса.



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