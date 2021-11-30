Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до 2 суток

20:49, 30 ноя 2021

Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус будет сокращен с 72 часов до 48. Об этом заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.







По ее словам, такая мера необходима из-за распространения нового штамма «омикрон». При этом глава ведомства подчеркнула, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, однако его распространение и трансмиссивность очень высоки.





Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники внутри страны, поскольку ситуация с закрытием границ в мире меняется стремительно. После появления информации о новом штамме ограничения начали вводить по всему миру: Израиль и Япония запретили въезд для иностранцев, Марокко остановило международные рейсы на две недели, Польша увеличила до двух недель карантин для прибывших не из ЕС, Россия ограничила сообщение с рядом стран, многие государства отменили перелеты в страны Южной Африки.

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