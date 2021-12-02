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Глава Башкирии сообщил о вакцинации 80% жителей республики

Глава Башкирии сообщил о вакцинации 80% жителей республики

11:59, 02 дек 2021

В Башкирии более 2 млн человек привились от коронавируса. Об этом в социальных сетях сообщил глава республики Радий Хабиров. 

По его словам, иммунизация населения в регионе выполнена на 80% от плана. Это способствовало тому, что в республике значительно снизилась смертность от ковида, а коечный фонд сократился с 8 тыс. до 2 тыс. 985 мест. В больницах появилась возможность уделять больше внимания для лечения других заболеваний.


«Но для создания коллективного иммунитета нужно привить еще порядка 480 тысяч человек. Поэтому продолжаем работу и, конечно, будем требовать неукоснительного соблюдения всех санитарных норм и правил. Огромное спасибо жителям республики, которые демонстрируют ответственное отношение не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих», — отметил Радий Хабиров. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии вакцинация Хабиров Радий Фаритович
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